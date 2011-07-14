Костенко: После выборов власть может быть еще хуже

Качество украинского парламентаризма будет зависеть от избирательного законодательства. Такое мнение озвучил лидер Украинской народной партии Юрий Костенко в эфире 5 канала, комментируя встречу оппозиционных партии, которая состоялось 12 июля.

«Мы можем обеспечить честные выборы, не только силами оппозиции, даже власть может это сделать, но суть от этого не изменится. Я говорю о качестве украинского парламентаризма или украинской власти», - заявил политик.

«Если будет закон 50/50, если он будет ограничивать возможность политическим партиям избирательные объединения творить по идеологии... То есть, если избирательный закон сделает все, чтобы качество власти была плохим, то честные выборы могут состояться, а власть может быть еще хуже, чем сегодня», - отметил он.

Как известно, во вторник оппозиционные политические силы, собранные «Нашей Украиной», договорились о создании Комитета защиты честных выборов.

Также были созданы две экспертные группы: одна - по координации действий оппозиции в Верховной Раде относительно подготовки законопроекта о выборах народных депутатов, вторая - по «полевой деятельности» относительно организации качественного наблюдения за выборами, а также налаживанию диалога с международными организациями, которые ведут наблюдение.