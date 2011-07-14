В Петербурге изымают из продажи журнал с критикой губернатора?

Издательский дом "Коммерсантъ" информирует о полученных редакцией многочисленных сообщениях о том, что в Санкт-Петербурге изъято не менее 90% тиража журнала "Власть" от 4 июля, сообщает Би-би-си.

Главный материал номера посвящен критической оценке деятельности Валентины Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга и носит заголовок "За сосули перед Отечеством".

Как сообщает издание, в неофициальных беседах распространители журнала утверждают, что тираж номера был изъят по распоряжению комитета по печати администрации города.

В самом комитете журналистам "Коммерсанта" заявили, что не имеют отношения к возникшей ситуацией.

"К нам с такой проблемой никто не обращался. Мне об этом ничего не известно",- цитирует газета главу комитета по печати санкт-петербургской администрации Александра Коренникова.