Мешкова выдворили из Украины

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Экс-президент Крыма Юрий Мешков в ночь со среды на четверг был выдворен с территории Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах Украины, Мешков был отправлен на территорию России через Керченскую паромную переправу в 1.30 ночи по Киеву.

Напомним, административный суд Крыма в среду принял решение о выдворении с территории Украины экс-президента автономии с ограничением въезда на 5 лет. Служба безопасности Украины обратилась с соответствующим иском в суд, исходя из того, что Юрий Мешков допустил высказывания, косвенно призывающие к изменению конституционного устройства Украины.