По делу Луценко Кабмин напоминает о решении Евросуда по Ходорковскому

Правительство Украины не усматривает в криминальном преследовании Юрия Луценко политических мотивов.

Об этом говорится в ответе представителя Кабинета министров в Европейском суде по правам человека, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

"Сами по себе факты активной политической деятельности заявителя и многочисленные нарушения процессуального законодательства, якобы допущенные социальными органами власти в отношении него и приведенные им (Луценко) в заявлении в суд, не могут свидетельствовать об ограничении его прав, предусмотренных Конвенцией", - говорится в документе.

Правительство считает, что в деле Луценко "нет никаких доказательств, которые бы подтверждали то, что основанием для задержания заявителя стала его деятельность как политического деятеля и члена партии, которая находится в оппозиции к действующему правительству".

При этом в своем ответе представитель украинского правительства ссылается на решение Европейского суда по правам человека в отношении российского олигарха, экс-руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского.