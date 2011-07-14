Главный спонсор УПЦ МП отказался финансировать ее автокефалию

Один из крупнейших спонсоров Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), предприниматель Виктор Нусенкис, сворачивает финансовую поддержку церкви, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Такое решение он принял после того, как во время Поместного собора УПЦ МП вступил в прямой конфликт с первоиерархом церкви митрополитом Владимиром (Сабоданом). По информации Ъ, теперь он готов выделять деньги организациям, выступающим категорически против придания УПЦ МП статуса автокефальной церкви. Эти средства там готовы принять с благодарностью.

Ъ стало известно о скандале, происшедшем во время проведения Поместного собора УПЦ МП (см. Ъ от 11 июля), на котором планировалось принять новый Устав церкви, предполагавший, по мнению его противников, расширение ее автономии. Как рассказали источники Ъ, один из основных публичных спонсоров УПЦ МП, глава холдинга "Донецксталь" Виктор Нусенкис, присутствовавший на соборе в качестве делегата от мирян Донецкой епархии, в своем выступлении назвал собор "сборищем", за что митрополит Владимир сделал ему замечание. После этого Виктор Нусенкис якобы заявил, что "автокефалии у УПЦ МП никогда не будет". Источники утверждают, что в спор с предпринимателем вступил митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), известный своими публичными заявлениями о необходимости автокефалии. Он отметил, что если верующие УПЦ МП примут соответствующее решение, то она будет. В ответ господин Нусенкис сказал, что "никакой автокефалии и близко быть не может".

Виктор Нусенкис, по данным Ъ, оказывал значительную помощь УПЦ МП, жертвуя митрополии ежемесячно 1 млн грн. Теперь этих средств церковь может лишиться, поскольку после скандала, происшедшего на соборе, предприниматель считает нецелесообразным поддерживать УПЦ МП. Подтверждением этих намерений стало прекращение финансирования производства и выхода в эфир программы "Мир православия", которая транслировалась на телеканале "Глас". Эту информацию подтвердил Ъ пресс-секретарь митрополита Владимира протоиерей Георгий Коваленко. "Финансирование программы действительно прекращено, следующий ее выпуск выйдет на радио 'Эра', а не на телеканале 'Глас'",– пояснил Ъ протоиерей. Вместе с тем он подчеркнул: "У церкви найдутся деньги, чтобы выпускать то, что она хочет".

По информации Ъ, теперь средства, которые господин Нусенкис выделял митрополии, он намерен направить на финансирование организаций, выступающих против автокефалии УПЦ МП, хотя их представители открыто это не подтверждают. "Я был бы не против, если бы выделяли деньги на нашу деятельность, тем более, что мы с Виктором Нусенкисом сходно смотрим на церковную ситуацию",– заявил Ъ главный редактор сайта "Украина православная" Василий Анисимов.

Эксперты двояко оценивают сложившуюся ситуацию. "С одной стороны обидно, что прекращается финансирование таких качественных проектов (программа 'Мир православия'.–Ъ), новые будет открывать сложнее,– полагает директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.– С другой стороны, церковь должна понимать, что в ее среде есть люди, для которых русская церковь важнее украинской. Эти люди, хотя и дают деньги, но тянут УПЦ МП в сторону Москвы, и церковь должна задуматься о том, нужны ли ей такие люди".