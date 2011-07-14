В Литве согласны принять репрессированных из Беларуси

Литва готова принять политических заключенных из Белоруссии, если они сами того пожелают, сообщает Радио Свобода.

Глава комитета по иностранным делам литовского Сейма Эмануэлис Зингерис заявил: "В Белоруссии за решеткой оказались достойные политические и общественные деятели. Являясь частью Евросоюза, мы открываем для них свои двери. Конечно, если они сами этого захотят".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предложил: "Если в ЕС хотят их забрать себе - завтра же билет выпишем, не вопрос! Даже тех, кто остался на свободе и на площадях провоцирует - всех в вагоны и - туда! Увидите, как теперь на Западе на это отреагируют".

И вот - реакция Вильнюса: "Мы не можем оставить без внимания - заявили в литовском Сейме - серьезные нарушения прав человека в Белоруссии, когда судьбы людей там власть решает в одностороннем порядке. Поэтому Литва готова к посредничеству" (Зингерис).

Между тем, президент Литвы Даля Грибаускайте, призывая официальный Минск освободить политзаключенных , в свою очередь заметила: "Любые необдуманные санкции против Белоруссии приведут к тому, что белорусский народ может отвернуться от Запада".