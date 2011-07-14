Суд над Луценко продолжается

Сегодня Печерский суд во главе с судьей Вовком снова будут отрабатывать повинность - судить Юрия Луценко.

Пресс-служба МВД накануне предупредила прессу, что в зал суда запускать журналистов до тех пор, пока хватит места. Добавим, что ранее такой проблемы не наблюдали ни журналисты, ни участники судебного заседания - места в зале хватало всем, сообщают в пресс-службе «Народной самообороны».

Также в среду народный депутат Юрий Гримчак обратился к Генпрокурору, руководству МВД и омбудсмена с просьбой вмешаться и обеспечить выполнение разрешения суда на медицинское обследование Юрия Луценко за пределами СИЗО.

По словам народного депутата, командир конвойного полка не выполняет решение суда, ссылаясь на устаревшие инструкции. «На сегодняшний день есть все признаки неоказания Юрию Луценко медицинской помощи, что может представлять угрозу здоровью и жизни экс-министра внутренних дел», - сказал Юрий Гримчак.

На сегодняшнем заседании суда команда защитников во главе с адвокатами Игорем Фоминым и Алексеем Баганцом озвучит очередные ходатайства. В частности, они будут делать это опираясь на письмо депутата Европарламента Марека Сивеца, в котором тот утверждает, что готов взять Ю. Луценко на поруки, сказала пресс-секретарь «Народной самообороны» Лариса Сарган.

Депутат Европейского парламента, влиятельный польский политик Марек Сивец обратился с письмом в Печерский районный суд Киева, где рассматривается дело экс-министра, с просьбой пересмотреть решение о задержании Юрия Луценко.

«Я не намерен вмешиваться в дела внутренне национальной юрисдикции, однако не могу не выразить своей обеспокоенности ситуацией вокруг дела Юрия Луценко и поэтому предоставляю личное поручительство за Юрия Луценко в случае, если суд сочтет возможным удовлетворить мое обращение относительно избрания иной меры пресечения в отношении подозреваемого», - отметил польский политик в своем обращении.