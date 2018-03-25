Генерал-разведчик объяснил, зачем Россия отпустила Савченко из плена

Россия выпустила из плена Надежду Савченко для того, чтобы она дестабилизировала ситуацию в Украине, заявил глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг, генерал армии Николай Маломуж.

"Российская разведка, зная психотип Савченко, занималась не прямой вербовкой с подпиской. Они, фактически, готовили ее к определенной роли в Украине. Поэтому они показывали ее на экранах во время судов. Они стимулировали в ней такую линию поведения, когда она вернется в Украину. И они ее отпустили, зная, что она станет дистабилизатором в политическом секторе", — пояснил он , передает "Еспресо.TV".

По словам Маломужа, ФСБ использует, как и другие спецслужбы мира, как прямую вербовку, так и психологически-ориентированное использование в своих целях определенных влиятельных лиц.

"Чтобы выполнить функцию, которую запрограммировали спецслужбы. Российская разведка в этом отношении работает, как и другие крупные разведки", — добавил он.

Ранее в Кремле ответили на обвинения РФ в вербовке Савченко.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.