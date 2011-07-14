Бенилюкс признал Переходный национальный совет Ливии

Страны Бенилюкса - Бельгия, Нидерланды и Люксембург - признали Переходный национальный совет Ливии в качестве легитимного органа власти, представляющего интересы народа страны. Об этом сообщил глава бельгийского МИД Стивен Ванакере по итогам состоявшейся в Брюсселе встречи с председателем исполнительного комитета ливийского оппозиционного органа власти Махмудом Джибрилем, в которой также участвовали главы внешнеполитических ведомств Голландии и Люксембурга, передает РБК.

{1-}

"Мы выражаем наше общее стремление укрепить отношения с Переходным национальным советом Ливии. Мы признаем его как легитимный орган власти, представляющий интересы народа страны на время переходного периода", - заявил Ванакере.

Переходный национальный совет Ливии был учрежден 27 февраля 2011 г. в г. Бенгази на востоке страны. Им руководит бывший министр юстиции Ливии Мустафа Абд-аль-Джалиль. 5 марта 2011 г. этот орган провозгласил себя единственно легитимным на ливийской территории. Таковым его признали власти Франции, Италии, Испании, Германии, Канады, Австрии, ОАЭ, Турция. В той или иной форме поддержку совету выразили Катар, , Сенегал, Мальдивская Республика, Великобритания, Гамбия, Мальта, Сенегал, Иордания.

США также рассматривают совет как легитимное и заслуживающее доверия представительство ливийского народа. Между тем, Белый дом отказал Национальному совету Ливии в полной дипломатической поддержке, полагая, что такое признание в настоящее время является преждевременным.

Напомним, в феврале 2011 г. в Ливии вспыхнула гражданская война. На западе взяли верх сторонники Муаммара Каддафи, а восток контролировали мятежники. 17 марта 2011 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает самолетам армии правительства Ливии осуществлять полеты над территорией страны. Затем в ливийский конфликт вмешалась международная коалиция, которая начала наносить авиаудары по военным и промышленным объектам, которые находились под контролем сил Каддафи. Через некоторое время командование коалицией перешло к НАТО.