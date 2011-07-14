Парламент хочет ограничить свободу интернет-изданий

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В парламенте лежит законопроект № 6603, который фактически ограничивает свободу интернет-изданий. Законопроект не был внесен на голосование на прошлой сессии, но и не отозван.

Предложенные изменения обязывают сайты регистрироваться, как информационные агентства. И значит - платит налоги. Журналисты видят в этом цензуру. Поэтому в ответ предлагают депутатам собственные законопроекты, сообщает СТБ.

Закон и ранее обязывал информационные сайты регистрироваться как информагентства. Однако интернет-СМИ не торопились. Объясняли - их деятельность отличается.

По словам главного редактора «Телекритики» Натальи Лигачевой, многие интернет-издания публикуют не новости, не информационные материалы, а публицистику, мнения. Если они зарегистрируются, как информационные агентства, к ним тоже могут предъявлять претензии по поводу тех или иных суждений, которых не должны быть в новостях.

Законопроект № 6603 предлагает запретить распространение информации интернет-изданием, не имеющим обязательной государственное регистрации. Следовательно, проблемы возникли бы у многих украинских независимых электронных СМИ. Среди первых удар падет на критическую «Украинскую правду» - уверен ее журналист Сергей Лещенко.

«Этот законопроект направлен против интернет-изданий. Именно интернет-издания в этом законопроекте сформулированы, как информационные агентства. Это абсурдное требование законодательства, в данном случае Николая Азарова, подать такой законопроект», утверждает Лещенко.

Впрочем, в пресс-службе премьер-министра сообщают: над документом работали в Госкомтелерадио. Однако вновь назначенному руководителю этого ведомства проект закона тоже не нравится. Поэтому комитет будет предлагать новые, более глобальные изменения.

Председатель Госкомтелерадио Украины Александр Курдинович согласен с тем, что законопроект вызвал много противоречий. «Я уверен, что Госкомтелерадио на них отреагирует ... И я сказал бы, что это будет крайне консервативно, причесывать все интернет-медиа под одну гребенку формата информационного агентства».

Пока же законопроект в таком виде медиа-эксперты называют шагом к цензуре в Интернете. Блогер Олег Шинкаренко боится, что его тоже обяжут регистрироваться. Однажды он уже поплатился за «вольнодумство в Интернете» - перепечатал на своей странице злобные шутки с сайта. Об украинском Президенте.

Для Олега после посещения его квартиры парнями крепкого телосложения, все обошлось письменным объяснением. Для его коллеги - Елены Белозерской - публикация видеоролика в Интернете закончилась обыском квартиры и изъятием техники на 1 месяц.

«Если этот закон будет принят, то тогда все субъекты информационной деятельности будут вынуждены стать на учет. И это будет первым шагом. А дальше начнется серьезное налогообложение. Заплатить эти налоги смогут те СМИ, которые принадлежат олигархам. Затем начнется цензура. И все неугодные субъекты информационной деятельности будут вытеснены с рынка», отмечает Белозерская.

В то же время Елена Белозерская предлагает депутатам принять другой закон. Который также зарегистрирован. Он исключает обыск журналистов без разрешения председателей апелляционных судов и запрещает допрашивать корреспондентов в качестве свидетелей. «От него пользы СМИ гораздо больше. А Интернет должен самоурегулироваться - как в Европе»