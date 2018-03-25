Киев объяснил, почему не высылает российских дипломатов

Дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к критическому минимуму, однако высылать российских дипломатов Украина не торопится.

Причину подобной медлительности объяснила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Комментируя намерения нашей страны присоединиться к европейским странам и США, которые готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Геращенко заявила, что высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов. А это в свою очередь недопустимо для украинских политзаключенных в РФ.

"Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму", – отметила Геращенко.

По ее словам, в посольствах остается по несколько рядовых дипломатов и консулы. "Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов – и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", – написала чиновница.

Она напомнила о заключенных в РФ украинцах Станиславе Клихе, Николае Карпюке, Романе Сущенко, Павле Грибе. "Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?" – добавила Геращенко.

Напомним, Трамп согласился выдворить из США десятки российских дипломатов. Американский президент хочет заручиться поддержкой европейских партнеров.

Как сообщалось, выслать дипломатов РФ в качестве ответа на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Трампу рекомендовал Совет по национальной безопасности США.

Ранее Великобритания выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.