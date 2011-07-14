Вовк выгнал Луценко из зала суда

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Суд удалил Юрия Луценко из зала суда за нарушение порядка.

Такое решение принял судья Сергей Вовк после того, как Луценко потребовал дать ему возможность сделать заявление, сообщает пресс-служба «Народной самообороны»

Судья отказал Луценко и заявил, что Луценко сможет это сделать после объявления обвинительного заключения.

В ответ Луценко заявил, что судья ограничивает его права.

«Я понимаю, что вам напомнили об уголовном деле, возбужденном против вас в Харькове. Я имею право делать заявление в любой момент», - отметил он.

«Когда прокурор начал оглашать обвинительное заключение, Луценко начал параллельно делать свое заявление.

В нем он напомнил о постоянном пренебрежении судом его правами.

«Мне было отказано в изменении меры пресечения, допуске защитника, замене судьи, освещении судебного процесса в СМИ», - сказал Луценко. После этого судья удалил его из зала заседаний.

«Хорошо, спасибо. Пусть прокурор без меня зачитывает свой маразм», - заявил Луценко.