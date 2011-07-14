«Укрзалізниця» скоро станет дешевле и удобнее

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Организацию железнодорожных пассажирских перевозок в Украине необходимо кардинально улучшить. Об этом Президент Украины Виктор Янукович говорил на встрече с вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Борисом Колесниковым в Крыму, сообщила пресс-служба Главы государства.

Дешевле и удобнее. Именно такой скоро должна стать «Укрзалізниця». Перемены к лучшему предусмотрены в новой президентской программе для МПС. Достичь цели можно, полностью заменив подвижной состав. Сроки достаточно сжатые – 5-7 лет. За это время украинцы должны пересесть на новые скоростные поезда.

Из тех, которые эксплуатируются уже более полувека. Изменения начнутся уже в следующем году, когда государство приобретет 10 новых скоростных поездов. Потом будут покупать по 15 ежегодно. До 2017 года «Укрзалізниця» приобретет и 275 новых локомотивов. Общая стоимость затрат составит более 12 миллиардов гривен. Обещают и новацию – железнодорожный «хаб». Большой пересадочный и перегрузочный транспортный узел, по аналогии с авиационным. Это тоже должно улучшить комфорт и ускорить движение.

Как заявляет вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, задача состоит в том, чтобы в 2016-2017 годах пассажиры у нас могли пользоваться качественными услугами. И наши перевозки ни в чем не будут отличаться от тех, которые есть в Западной Европе.