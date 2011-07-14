Прокурор начал читать обвинительное заключение Луценко

Прокурор Клименко после окончания перерыва в судебном заседании, в ходе которой Юрия Луценко удалили из зала суда, начал зачитывать обвинительное заключение по уголовному делу, сообщают в пресс-службе «Народной самообороны».

В зале присутствуют представители прокуратуры, судьи и защитники. Обвинительное заключение насчитывает около 340 страниц.

Адвокат Баганец напомнил судье Вовку, что нельзя зачитывать обвинительное заключение, если в зале нет обвиняемого: «Вы же его потом спросите, согласен ли он с обвинением. Что же он вам ответить?».

Также адвокат отметил, что на одном судебном заседании не присутствовал ни один из пяти пострадавших, которые якобы были обделены квартирой из-за того, что ее получил Леонид Приступлюк.

«Я понимаю, что нельзя на пятерых разделить одну квартиру, но они обязаны ходить на заседания!», - сказал Баганец.