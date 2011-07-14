В отношении Луценко суд 8 раз нарушил его конституционные права

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Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Печерский районный суд Киева нарушил его конституционные права по 8 ходатайствам, передает УНИАН.

Об этом журналистам сообщил от имени Ю.Луценко у входа в Печерский райсуд народный депутат Олесь Доний.

«Юрий Луценко попросил, чтобы я донес информацию для журналистов. Итак, сейчас фото-, видео-, аудиофиксация судом запрещены», - сказал О.Доний.

По его словам, Ю.Луценко проанализировал подготовительную часть судебного рассмотрения, и пришел к выводу, что ему отказано в удовлетворении ходатайств по 8 пунктам, предусмотренным Конституцией Украины.

Как отметил Доний, первым пунктом является отказ суда в удовлетворении ходатайства экс-министра относительно рассмотрения его дела судом присяжных; ему отказано в изменении меры пресечения из-за отсутствия оснований для удержания под стражей; Ю.Луценко отказано в допуске народного депутата Геннадия Москаля в качестве защитника.

Также Ю.Луценко отказано в допросе в качестве свидетелей бывших министров внутренних дел Украины, которые по отношении к своим водителям действовали так же, как и Ю.Луценко.

Кроме того, как считает Ю.Луценко, ему отказано в ходатайстве об отводе председательствующего в судебном процессе Сергея Вовка, которому экс-министр не доверяет из-за наличия возбужденных в отношении судьи двух уголовных дел, которые делают невозможной его независимость.

Также Ю.Луценко сказал, что суд отказал ему в закрытии уголовного дела из-за необоснованности обвинения; отказал в возвращении дела на доследование и в освещении средствами массовой информации судебного процесса, то есть суд не обеспечил открытость судебного процесса.