«НИТКУ» отдадут России для тренировок российских летчиков

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Минобороны считает оптимальным вариантом передачу России в аренду полигона взлетно-посадочных систем «НИТКА» в Крыму.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Ежель во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил России Николаем Макаровым, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Мы получили письмо от Минобороны РФ с просьбой рассмотреть предложение о передаче полигона «НИТКА» в аренду. Мы считаем это оптимальным вариантом, который позволит постоянно поддерживать должную готовность полигона для тренировок российских летчиков», - сказал он.

«При этом «НИТКА» останется в собственности нашего государства. Украина будет получать арендную плату и не тратить средства на содержание «НИТКИ» и персонала полигона», - отметил Ежель.

Также министр предложил российской стороне рассмотреть возможность участия в реализации проекта строительства корабля класса «корвет», отметив, что Россия имеет огромный опыт и потенциал в области кораблестроения.

В свою очередь Макаров заявил: «Мы обязательно рассмотрим предложение об участии в программе «корвет», а вариант с арендой полигона «НИТКА» является самым оптимальным и взаимовыгодным для наших стран».