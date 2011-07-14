Литвину хватило бы и 300 депутатов, но качественных

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Председатель Верховной рады Владимир Литвин считает, что 300 депутатов — достаточно для того, чтобы парламент мог принимать ответственные решения. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Первый национальный», сообщают Українські новини.

«На этапе, когда нужно принимать решения и брать на себя ответственность, не прятаться за кого-то другого, я думаю, 300 депутатов было бы достаточно... Главное, чтобы было равномерное представительство всех территорий в парламенте», — считает спикер и подчеркиевае, что количество парламентариев должно зависеть от уровня качества и профессионализма их работы.

В тто же время Литвин считает, что партийная дисциплина зачастую мешает парламентариям отстаивать свою позицию при рассмотрении Радой определенных вопросов.

Напомним, депутат Рады, член фракции Блока «Наша Украина-Народная Самооборона», лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко выступает за сокращение количества депутатов парламента с 450 до 300. В июне 2010 года депутат Рады от НУНС, лидер партии «Фронт змін» Арсений Яценюк также выступал за сокращение количества депутатов парламента с 450 до 300.