Могилев: Ландика вернут в Украину в ближайшее время

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Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев сегодня на брифинге заявил, что в ближайшее время российский суд рассмотрит дело об экстрадиции сына народного депутата Владимира Ландика - Романа Ландика в Украину, передает УНИАН.

По словам министра, получена санкция суда на арест Р. Ландика, который был задержан на территории Краснодарского края России.

Как сказал А. Могилев, через Генеральную прокуратуру Украины решается вопрос о его экстрадиции. Решение об этом принимает российский суд на основании полученных из Украины документов.

А. Могилев добавил, что когда суд примет соответствующее решение, тогда экс-депутат Луганского горсовета будет доставлен в Украину.

Напомним, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске Р. Ландик избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р. Ландика по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местопребывание Р. Ландика. Он был задержан в Краснодаре.

12 июля Р.Ландика исключили из Партии регионов.