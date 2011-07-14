В Европейский суд Тимошенко наняла одного из дорогих правозащитников

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Интересы экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека будет представлять юрист Харьковской правозащитной группы Аркадий Бущенко, пишет газета «Комсомольская правда в Украине».

Адвокат специализируется на правах человека, криминальном и административном праве. За последние 10 лет он вел в Европейском суде около 50 дел, при этом ни одного не проиграл.

Как отмечает газета, первый процесс, выигранный харьковчанами в Европейском суде («Афанасьев против Украины»), - его, а совсем недавно А.Бущенко провел громкое дело «Лазаренко против Украины». Это особенный процесс, к Леониду Лазаренко применяли пытки, и на его признательных показаниях был построен обвинительный приговор, подчеркивает издание.

Размер гонораров правозащитника коллеги не разглашают, но признают, что он - из дорогих юристов.

Сам А.Бущенко рассказал изданию, что дело Ю.Тимошенко он считает беспроигрышным.

«Оно интересное с правовой точки зрения, поэтому я за него и взялся. Загадывать, чем закончится судебное разбирательство - плохая примета, но думаю, что на суде мы представим достаточно серьезные аргументы», - сказал юрист.

Срок рассмотрения дела в Европейском суде колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет, но он планирует закончить все разбирательства до конца осени.

«Надеюсь, что решение Европейского суда мы получим за два-три месяца. Нас пока интересует само решение, о материальной компенсации речи нет», - заявил А.Бущенко.

фото: helsinki.org.ua