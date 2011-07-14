Приватизация общежитий: саботаж распоряжения Президента на местах

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Чиновники местного уровня откровенно саботируют распоряжения Президента и правительства по правам жителей общежитий. Об этом сегодня на пресс-конференции в медиа-холле УНН сказал президент Всеукраинского объединения граждан «Ассоциация жителей общежитий Украины», член рабочей группы при Кабинете министров Украины по решению проблем жителей общежитий Анатолий Будник.



По его словам, сегодня есть понимание органов государственной власти - парламента, Президента, Кабинета министров - того, что жители общежитий должны воспользоваться своим правом.



А. Будник сообщил, что уже разработана государственная программа, есть указ и распоряжение Президента по этому вопросу, то есть полное понимание. «Есть желание жителей общежитий приватизировать эти квадратные метры, на которых они проживают», - отметил он.



«Но есть препятствия. Самое большое препятствие в этом - это чиновники местных советов, местных администраций. Они откровенно саботируют указы. Распоряжение Президента, программу правительства, все наработки парламентских комиссий», - подчеркнул А. Будник.