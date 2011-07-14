Мельниченко обжаловал возобновление своего уголовного дела

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Экс-майор Государственной охраны Украины Николай Мельниченко обжаловал в Апелляционном суде решение Печерского районного суда Киева об отмене постановления экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна от 1 марта 2005 года о закрытии уголовного дела против Н.Мельниченко за разглашение гостайны, сообщает защита второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы, сообщает Интерфакс-Украина.

По сообщению адвокатов Леонида Кучмы 23 июня текущего года Печерский суд определил, что дело было закрыто без всестороннего исследования обстоятельств. В частности, по нему не был допрошен Мельниченко, а также немотивированным считается то, что записи в кабинете президента Кучмы экс-майор делал по мотивам "крайней необходимости".

Защита Л.Кучмы считает, что своей апелляцией Н.Мельниченко "пытается избежать ответственности за свои противоправные действия, которые Леонид Кучма оценивает как шпионаж, измену государству и продажу его тайн, шантаж, клевету и фальсификацию".

Кроме того, адвокаты Л.Кучмы отметили: "Шансы у Мельниченко на удовлетворение апелляционной жалобы крайне призрачны. Мы надеемся, что Апелляционный суд Киева поддержит решение суда первой инстанции и предоставит Генеральной прокуратуре возможность исследовать все обстоятельства, связанные с организацией прослушивания кабинета президента Украины, которое велось в течение двух лет, монтажом и фальсификации записей, а также даст ответ - кто определял способ и время обнародования тех или иных фрагментов так называемых "записей Мельниченко".

В защите Л.Кучмы также вновь заявили, что записи в кабинете президента приносили Мельниченко "немалый доход и обеспечили его безбедное существование как в Украине, так и заграницей".

"Мы не исключаем, что в случае неудовлетворения апелляции Николай Мельниченко может покинуть территорию Украины. Поэтому крайне важно уже сегодня получить ответы на ключевые вопросы", - добавили адвокаты.