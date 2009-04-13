МВФ всех помирил

Еще вчера можно было ожидать, что очередная пленарная неделя в парламенте принесет новую порцию политического противостояния и скандалов. Партия регионов обещала возобновить блокирование парламента и уличные протесты, если правительство не представит 14 апреля вменяемую и эффективную антикризисную программу. Именно об этом публично говорил Виктор Янукович во время выступления со сцены на майдане Незалежности в позапрошлую пятницу. Хотя Иван Кириленко и призывал оппонентов помочь в усовершенствовании антикризисных мер, но в успех антикризисного сотрудничества БЮТ и ПР верилось мало.



На днях на сайте Партии регионов были изложены замечания к представленной правительством антикризисной программе. Таковых оказалось очень много, было понятно, что шансов у правительственных инициатив почти нет, а посему новая неделя принесет мало чего хорошего, перспектива парализованного парламента снова стала актуальной.



Но в понедельник случилось чудо. Правительство отозвало из парламента свою антикризисную программу, ссылаясь на то, что она может разобщить Верховную Раду. К удивлению, регионалы позитивно восприняли эту информацию и дали правительству еще несколько недель на разработку совместных антикризисных мер. Более того, сам Виктор Янукович пообещал, что в ближайшие 3 недели до заседания парламента 12 мая Партия регионов не будет беспокоить правительство уличными акциями протеста. Стороны договорились, что на этой неделе не будут рассматривать спорные законы и кадровые инициативы.



О том, кто и что так резко помирило и успокоило украинских политиков, по крайней мере, на время нынешней парламентской недели, и что, собственно, можно ожидать от парламента, «Главреду» рассказали известные политологи Вадим Карасев, Виктор Небоженко и Владимир Фесенко.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:



{1-} Все возможные грандиозные планы основных политических сил на эту пленарную неделю обречены на реализацию только кулуарно, в полуподпольном режиме, без засвечивания на парламентской или уличной политической арене.



Ситуация выглядит так, что на нынешней пленарной неделе никаких серьезных, тем более, бурных действий в парламенте не будет. Юлия Тимошенко выиграет время, но это будет не столько ее заслуга, сколько осознание украинским политическим классом без деления на коалицию и оппозицию необходимости получить поддержку МВФ.



Максимальная стратегия сейчас одним махом получить второй и сразу третий транши помощи МВФ. Программа-минимум – получить только второй транш. Таким образом, получается, что помощь МВФ сегодня дисциплинирует парламентские фракции и вынуждает их заняться экономическими вопросами, а не политической флуктуацией. С другой стороны, МВФ стабилизирует общую ситуацию в Украине, не говоря уже о парламентской арене.



Теоретически, можно было бы допустить, что Партия регионов выступит против правительства и будет блокировать парламентскую трибуну, требуя презентации антикризисной программы со стороны правительства. Но Партия регионов понимает, что против этого сценария будут действовать два серьезных фактора. Первый из них – непопулярность у населения блокирования Верховной Рады. Люди будут это рассматривать как блокирование антикризисных усилий правительства. Второй фактор – это осознание представителями украинского бизнеса, который находится и во фракции Партии регионов, что без помощи МВФ невозможно ни рекапитализировать банковскую систему, ни восстановить финансирование проектов развития, ни получить определенную подушку финансовой безопасности, экономически важной для бизнеса.



Поэтому для Партии регионов блокировать Верховную Раду – это блокировать рост своего рейтинга и перекрывать финансовую помощь своему же бизнесу. Бизнесменов в рядах регионалов больше, чем в том же БЮТ или других фракциях.



Партия регионов называла причиной разблокирования трибуны именно рассмотрение антикризисной программы. Уже известно, что правительство свою программу из парламента отозвало. Регионалы блокировать трибуну завтра тоже не собираются, что будет происходить в парламенте?



Парламент всю неделю будет рассматривать некоторые антикризисные законы, которые открывают дорогу новому траншу МВФ. Дело в том, что можно манипулировать наличием или отсутствием какой-то антикризисной программы у правительства. Однако трезво мыслящие представители оппозиции, в руках которых находится фракция Партии регионов и от которых зависит реализация планов оппозиции, понимают, что роль антикризисного менеджера для Украины выполняет МВФ. Поэтому блокировать и мешать усилиям по получению денег МВФ – это будет себе дороже. Это не рационально ни с политической, ни с экономической точки зрения. Так что эта неделя будет спокойной, никаких протестов не будет, в парламенте будут голосования по антикризисным законам - наступит политическая тишина.



Появилась информация, что Конституционный суд в скором времени примет решение, которым не обяжет новую коалицию назначать нового премьер-министра при своем создании. Таким образом, у Президента не будет возможности распускать парламент. А посему Партия регионов может заблокировать трибуну, чтобы через 30 дней Президент мог назначить досрочные парламентские выборы. Такое возможно?



В качестве резервного такой сценарий не исключен. Но на нынешней парламентской неделе такого точно не будет. Хотя было бы удобно блокировать сейчас, потом три недели не пленарные, а потом еще пару дней блокады – и все. Но тогда помощь МВФ отложится, как минимум будет потерян месяц времени. Ситуация выглядит так, что потеря месяца поставит страну под большой риск. Кризисно-экономическая конъюнктура играет сейчас в пользу Юлии Тимошенко.



Возможно, что на этой неделе будут проведены какие-то кадровые вопросы?



Кадровых ротаций точно не будет. Разблокирование работы ВР для улучшения отношений с МВФ – это максимальный компромисс, на который пойдет Партия регионов. Большего для правительства Тимошенко они не дадут.



Возможно ли создание конституционной комиссии для легализации общего конституционного проекта ПР и БЮТ?



В создании такой комиссии нет никакой необходимости. Общая работа ПР и БЮТ в рамках конституционной комиссии будет очень прозрачной. Это предполагает формализованные взаимные обязательства. А это никому сейчас не надо. Лучше для них «ваять» конституционные изменения без шума и пыли в партийных офисах.



Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»:



{2-} В парламенте никаких резких и скандальных действий не будет. Партия регионов уже поняла, что создать свое большинство им не удается. Вывести на улицы общественные протесты и свергнуть правительство им тоже не под силу. Скорее всего, они выберут для себя позицию вялого сотрудничества и пиар-шантажа. Ничего особенного до майских праздников ожидать не следует. Будут работать говорящие головы Партии регионов, будут угрожающие заявления, но менять ситуацию пока никто там не может, да и не хочет.



Еще две недели назад регионалы говорили, что если не будет антикризисной программы, то парламент будет заблокирован. Что изменилось?



Объективно, ни одна страна не имеет сейчас программы преодоления кризиса, как системное комплексное решение всех вопросов во всех отраслях экономики. Во всех странах есть пакеты первоочередных мер.



Правительство выставило пакет, который считает важным, главный вопрос там - обеспечение пенсионного фонда и финансы «Нафтогаза». Эти два вопроса и будут пробиваться правительством. Этим и будет заниматься Верховная Рада на этой неделе.



Говорят, что Партия регионов планировала заблокировать трибуну и ждать 30 дней для появления возможности роспуска парламента. Почему они от этого отказались?



Они, на самом деле, и не собирались этого делать. Регионалы не готовы ни к президентским, ни к парламентским выборам. Что уж тут говорить о внеочередных парламентских выборах. Они просто не могут разобраться, кто должен финансировать кампанию. Партия регионов не собирается сейчас возглавлять власть, у них нет для этого специалистов, впрочем, как и у всех остальных.



Партия регионов не собирается сейчас уж так сильно бороться за власть. Мы же видели, как прошли их два митинга в Киеве. Первый просто был похож на гламурное собрание, а второй – обычный технологический митинг протеста, которым никто никого не удивил. Любой Черновецкий такой митинг может сделать буквально за несколько дней. Люди уже готовятся к президентским выборам.



Осилит ли парламент провести кадровые ротации в правительстве на этой неделе?



Вероятно, что никакого пакета не получится, но, может, кого-то и удастся пропихнуть. В этом смысле самые большие шансы имеет Сергей Тигипко. Он из всех самый проходимый в Верховной Раде. К нему трудно предъявить какие-то претензии – ни с точки зрения прошлого, когда он работал в ПР, ни с точки зрения настоящего. Но нежелание получить незачет и недобрать 226 голосов заставляет всех осторожничать.



Можно ожидать появления конституционной комиссии в стенах парламента?



Нет. Никто не хочет распылять свои силы, надо бороться с кризисом. У кого сейчас есть время заниматься Конституцией. Я думаю, до мая запуска проекта БЮТ и Партии регионов точно ожидать не стоит. А после мая все вполне возможно, если по-прежнему будет продолжаться политический ступор.



Появилась информация, что КС в скором времени примет решение, которое не даст Президенту права распускать парламент, если новая коалиция не подала новую кандидатуру премьер-министра. Это может обезопасить нас от досрочных парламентских выборов?



Ответ КС будет безупречным, он будет удовлетворять и Верховную Раду, и коалицию, и Президента. Но Президент не получит возможности политически давить на парламент. Ответ КС станет примером мастерства юридической казуистики, с высоким уровнем политической импотенции. Конституционный суд не захочет конфликтовать. Сейчас все органы власти и политики заинтересованы пережить президентские выборы.



Владимир Фесенко, директор центра прикладных политических исследований «Пента»:



{3-} Сегодня у меня сложилось впечатление, что главных сюрпризов на этой неделе стоит ожидать не от работы Верховной Рады, а от договоренностей в кулуарах. Очень похоже на то, что снова активизировались переговоры между двумя крупнейшими фракциями. Сегодня мы увидели сигнал к временному перемирию. Дальше они могут договориться, и нас будут ожидать или совместный набор антикризисных инициатив, или даже принятие изменений к Конституции и создание мегакоалиции.



На нынешней парламентской неделе могут голосовать неконфликтные законопроекты социального и экономического характера. Исключать кадровых ротаций нельзя, но они возможны только тогда, когда будет полная уверенность в успехе голосований. Например, в формате Президент – премьер могут договориться проголосовать пару инициатив навстречу требованиям МВФ. Одновременно могут проголосовать и за министра иностранных дел.



Что могло привести к временному перемирию в парламенте?



Есть сложная социально-экономическая ситуация. Кризис бьет и по Тимошенко как политику, но он бьет и по бизнесу. Надо как-то минимизировать воздействие кризиса на крупный бизнес, в том числе и из Партии регионов. Мотивация бороться с кризисом, а не только с Тимошенко подталкивает регионалов к компромиссу.



Рискну предположить, что на политиков могли повлиять и события в Молдове. Чисто психологически телекадры из Кишенева заставили многих задуматься. То, что случилось там, может случиться и у нас. И непонятно, против кого выступит толпа. Поэтому обе стороны опасаются конфликтно-кризисных сценариев.