Госпрограмма социально-экономического развития Украины представлена в Киеве

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В Киеве состоялось заседание Коллегии Министерства экономического развития и торговли с участием первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины Андрея Клюева. Заместитель министра экономического развития и торговли Владимир Бандуров проинформировал, что до конца года объемы инвестиций международных финансовых организаций в украинскую экономику достигнут 5 млрд дол., передает УНН. Также в ходе заседания состоялась первая презентация проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год.





Как отметил А. Клюев, данная программа будет положена в основу реализации принципов планирования в управлении украинской экономикой. Вице-премьер подчеркнул, что концепция данной программы правительством было принято весной, а ее разработка дает возможность осуществить апробацию новых подходов к государственному финансированию. По его мнению, в ближайшее время будет начата работа над разработкой программы социального и экономического развития на среднесрочную перспективу.



Проектом государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год, которую подготовило министерство экономического развития и торговли, предусмотрено увеличение в 2012 году реальной заработной платы на 9%.



Как отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим Копылов, увеличению реальной зарплаты будет способствовать создание высокотехнологичных рабочих мест и увеличение этих рабочих мест. «В этой программе мы мобилизовали все источники, которые будут направлены на инвестиции и будет возможность сделать высокотехнологичные рабочие места и увеличить количество рабочих мест, что приведет к увеличению реальной заработной платы», - добавил он.



Кроме того, проектом программы предусмотрен рост минимальной пенсии наступномго года не менее чем на 16,2% и повышение прожиточного минимума в течение 2012 года как минимум на 23%.



В проекте государственной программы указано, что в 2012 году планируется достичь роста реального ВВП на 6,5%. Проектом также предусмотрено, что объем промышленного производства в 2012 году увеличится на 8,3%, в том числе в машиностроении на 20%. Объемы инвестиций в основной капитал увеличатся по сравнению с 2011 годом на 8,4%, что позволит практически полностью восстановить докризисный уровень экономического развития.



В. Бандуров сообщил, что рост валового внутреннего продукта Украины за I полугодие 2011 года ожидается на уровне 4,5-5%.

По его словам, рост промышленного производства за этот период составил 8,7%. Лидером является Ивано-Франковская область, где этот показатель составил 35%. Одновременно в Одесской области произошло снижение промышленного производства на 13,2%. Как отметил В. Бандуров, в промышленности лидером второй год подряд является машиностроение - за первое полугодие объемы роста производства в отрасли составляют 21%.



Кроме того он отметил, что население Украины фактически защищено от инфляции. «Рост реальной заработной платы с учетом индекса инфляции опережает прирост инфляции. В январе-мае она выросла на 9,6%. Таким образом, население является фактически защищенным от инфляции», - сказал В. Бандуров.

фото: kmu.gov.ua