Для Польши голос Украины в НАТО имеет огромное значение

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Поверенный по делам Польши в Украине Дариуш Горчинский заявил, что мнение Украины в вопросах безопасности важно для стран НАТО. Об этом польский дипломат сказал сегодня в Киеве, открывая круглый стол «Украина-НАТО: 20лет партнерства. Достижения и перспективы», пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы рады тому, что Украина, несмотря на изменение политического курса, остается преданной идее развития отношений с Альянсом... внеблоковый статус, который был провозглашен новым руководством Украины, полностью уважается как Польшей, так и руководством НАТО и это не исключает продолжения дебатов и обсуждений между НАТО и Украиной».

Он подчеркнул, что мнение Киева для НАТО очень важно и постоянно учитывается.

«Мы бы хотели, чтобы Киев был активным участником этих дебатов, голос Украины имеет важное значение для нас, и он должен быть услышан как в Брюсселе, так в других столицах стран Альянса», - подчеркнул он.

Также Д.Горчинский заверил, что Польша и дальше будет поддерживать развитие отношений между Украиной и НАТО, что имеет огромное значение для обеспечения стабильности и безопасности в Европе.

«И мы и далее будем помогать Украине в реализации своих инициатив двустороннего и многостороннего порядка. Мы уверены, что Украина может стать территорией сотрудничества. вместо того, чтобы быть территорией влияния», - подчеркнул он.