Адвокаты Луценко не в курсе, что судебное следствие уже идет

Суд должным образом не проинформировал адвокатов экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко о том, что на сегодняшнем судебном заседании суд перейдет от подготовительной стадии процесса к непосредственно судебному следствию, сообщает УНИАН.

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«Когда заканчивалось предыдущее судебное заседание суд очень невыразительно сказал, что он закончил подготовительную часть и началось судебное следствие, и мы как участники процесса даже этого и не услышали, и готовили на сегодня целый ряд других ходатайств», - во время перерыва в заседании Печерского районного суда заявил адвокат Луценко Игорь Фомин, напомнив, что в соответствии с действующим законодательством сторона защиты вправе заявлять ходатайство на любой стадии процесса.

«А в данном случае то, что происходит судебное следствие, не мешает и не лишало права Юрия Витальевича (Луценко – Ред.) делать заявления, на что он и ссылался. Но суд посчитал, что он не прав, и удалил его из зала заседаний на один день», - отметил Фомин.

Кроме того, сегодня, 14 июля, председательствующий в судебном процессе по делу Луценко судья Сергей Вовк удалил обвиняемого из зала судебного заседания за нарушение дисциплины. После этого представители прокуратуры в суде начали зачитывать обвинительное заключение по делу Луценко в его отсутствие.