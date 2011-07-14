Янукович создал Нацкомиссию регулирования коммунальных услуг

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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины, сообщает официальный сайт Президента.

Таким образом, Янукович поручил комиссии устанавливать тарифы на коммунальные услуги в соответствии с порядками формирования таких тарифов и процедур их установления, утвержденных НКРЭ.

Кроме того, вновь созданная комиссия должна будет осуществлять контроль над соблюдением субъектами хозяйствования условий и правил осуществления определенных видов деятельности в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, предусмотренных лицензиями, выданными в установленном порядке до создания комиссии, а также форм отчетности, утвержденных НКРЭ.

Ранее Янукович неоднократно заявлял о необходимости создания специального органа по регулированию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, по его словам, цена на воду должна быть такой же единой, как и на газ, электроэнергию в разных регионах страны.