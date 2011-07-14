В Одессе сын пошел против мэра-отца (ФОТО)

Рассмотрев только один пункт повестки дня сегодняшнего заседания Одесского исполкома, мэр Алексей Костусев экстренно закрыл заседание, сообщает Думская.net.

Это произошло после того, как заместитель главы Одесского облсовета Алексей Гончаренко пытался зайти в сессионный зал горисполкома, чтобы выразить протест общественности по вопросу повышения тарифов на услуги парковок в Одессе, но был грубо остановлен милицией, в результате чего произошла потасовка.

Милиция закрыла дверь в сессионный зал и не выпускала даже журналистов. Через 2 минуты городской голова объявил о досрочном закрытии заседания исполкома, объявив, что о дате следующего заседания он сообщит дополнительно.

Позже в Интернете появилось видео инцидента с участием зама председателя Одесского областного совета Алексея Гончаренко, с которым устроили потасовку сотрудники милиции и трое неизвестных лиц, не пустившие его в сессионный зал горисполкома, где проходило заседание исполкома.

фото: кадры видео / dumskaya.net, svobodnaya.odessa.ua