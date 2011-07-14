В ВР состоялось открытие Европейского центра информационной поддержки

{1-}

Европейской Союз учредил Европейской центр информационной поддержки в Верховной Раде Украины. Официальное открытие центра состоялось в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.



В частности, информцентр предложит актуальную информацию о ЕС и оказывать профессиональную поддержку в исследованиях по правовой тематике. Нардепы, сотрудники аппарата Рады. А также государственные служащие получают доступ к профессиональным правовых баз данных, в частности, к значительному количеству специализированных изданий по праву ЕС. Пользователи также смогут получать эксперту помощь по методологии веб-поиска и управления необходимой информацией, а также поддержку при поиске законодательства ЕС.



Кроме этого, на странице инфоцентра размещаться важные для парламента новости и информация относительно процессов и событий в ЕС, в частности, относительно Украины.



«Я надеюсь, что центр откроет украинским законодателям, экспертам, в том числе, парламентских комитетов, аппарата Совета, специалистам в области права, новые возможности для получения информации о функционировании ЕС и вооружит нашу работу дополнительной экспертной и информационно-аналитической поддержкой», - сказал Председатель ВР Владимир Литвин и ходе открытия центра.



Он также добавил, что украинская сторона получила новый инструмент для качественной адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.



Напомним, Президент Украины Виктор Янукович назвал важнейшим приоритетом для Украины - ускорение интеграции в ЕС.