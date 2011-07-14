Германия готова продать Анголе сторожевые катера

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Ангела Меркель предложила президенту Жозе Эдуарду душ Сантушу (Jose Eduardo dos Santos) купить немецкие сторожевые катера, сообщает Лента.ру.

По словам канцлера, ангольские власти положительно отреагировали на ее предложение, хотя сделка пока еще не заключена. Германия также готова помочь в подготовке ангольских солдат.

Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро. Со своей стороны глава немецкой верфи Lurssen Фридрих Люрсен (Friedrich Luerssen), входящий в состав германской делегации, сообщил, что речь идет о продаже шести или восьми сторожевых катеров, длиной от 28 до 41 метра. Стоимость каждого из них варьируется от 10 до 25 миллионов евро.

Намерение правительства ФРГ продать Анголе сторожевые катера вызвало резкую критику со стороны оппозиции, которая обвинила Меркель в том, что она действует не как канцлер, а как агент военно-промышленного лобби и провоцирует гонку вооружений в Африке.

Пресс-секретарь по вопросам внешней политики фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Muetzenich) заявил, что Меркель нарушает установленные правила экспорта немецкого оружия. Ранее немецкий МИД отмечал, что положение с соблюдением прав человека в Анголе крайне неудовлетворительно, а президент замешан в коррупции.

Ангела Меркель отвергла все обвинения в свой адрес. Канцлер заявила, что речь идет о сторожевых катерах для охраны границы, и желание ангольских властей обеспечить безопасность своих водных границ вполне естественно. Кроме того, по словам Меркель, Германия заинтересована в том, чтобы африканские государства могли гасить региональные конфликты собственными силами.

«Ангола входит в Африканский союз, который поддерживает стабильность в регионе», - подчеркнула Меркель.