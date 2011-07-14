Суд над Луценко перенесли на 19 июля

Суд над экс-министром внутренних дел Юрием Луценко перенесли на вторник, 19 июля, на 12:00, сообщает Лига.

Напомним, сегодня представители прокуратуры начали зачитывать обвинительное заключение по делу Луценко, которое занимает порядка 340 страниц. У Луценко не было возможности вживую заслушать обвинительную речь - его удалили из зала судебных заседаний. Такое решение было принято после того, как Луценко начал делать свое заявление одновременно с прокурором, приступившим к оглашению обвинения. После того как судья сделал предупреждение о том, что его могут вывести из зала, Луценко сказал: «Нет вопросов. Можете удалять».

Защита Луценко ходатайствовала о возвращении экс-министра внутренних дел в зал судебных заседаний, но получила отказ.

Экс-министру внутренних дел Юрию Луценко инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

В Генпрокуратуре ущерб государству от его действий на посту министра оценивают в 970 тыс.грн.