Немецкая пенсионерка судится с бундесвером из-за американских атомных бомб

{1-}

Административный суд Кельна в четверг, 14 июля, приступил к рассмотрению иска с требованием вывода американского ядерного оружия. Как сообщает агентство DAPD, иск подала 68-летняя жительница города Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Эльке Коллер, сообщает «Немецкая волна».

Пожилая фрау намерена добиться вывода около 20 оставшихся после холодной войны атомных бомб, которые, как предполагается, находятся на близлежащей военно-воздушной базе США Флигерхорст Бюхель. Истица проживает всего в трех километрах от территории базы и испытывает в этой связи серьезные опасения. В частности, склад боеприпасов может стать объектом атаки террористов, сказала Колер, выступая на судебном заседании.

Официальных подтверждений хранения ядерного оружия на базе США близ Бюхеля до сих пор нет, отмечает агентство dpa. Тем не менее, по словам председательствующего судьи Дорис Вундес, следует исходить из того, что гипотетически такую возможность исключить нельзя. В свою очередь адвокат федерального правительства Сильвия Шпис настаивает на отклонении «паушальных максимальных требований».

В качестве аргумента она сослалась на то, что правительство Германии располагает широкими полномочиями в сфере внешней и оборонной политики. Поэтому отдельные граждане не могут заставить правительство совершить определенные действия. Однако федеральное правительство в любом случае обязано выполнять свой долг осуществлять заботу о гражданах, сказала защитница.

Процесс проходит в Кельне потому, что в соседнем Бонне находится официальная штаб-квартира министерства обороны Германии, поясняет dpa.