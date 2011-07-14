Оробец: Табачник наказывает за ректорское непослушание и правозащиту

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Сокращение госзаказа для лучших университетов относится к инструментарию тотального подчинения отрасли нуждам министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, заявила «Главреду» народный депутат, глава подкомитета по базовому образованию Комитета ВР по вопросам науки и образования Леся Оробец.

«С одной стороны, министр устраивает публичную экзекуцию ректоров, с которыми не может договориться, – Сергея Квита, Ивана Вакарчука и Михаила Згуровского. Ведь в итоге едва ли не самое большое сокращение магистерки коснулось Могилянки, Львовского университета и КПИ – далеко не самых худших украинских университетов», - говорит народный депутат.

«Например, Львовский национальный университет им. Ивана Франко – лучший среди наших университетов по версии рейтинга университетов мира «Webometrics» (1443-й в рейтинге), а Могилянка и КПИ – в первой пятерке наиболее авторитетного отечественного рейтинга «Компас».

При этом только неделю назад, на Гуманитарном совете Табачник предлагал Президенту мотивировать победителей рейтингов крупным госзаказом. А потом заверил журналистов в том, что в этом году объем магистерских мест будет зависеть «от количества подготовленных бакалавров».

С другой стороны, Табачник не просто предупреждает непослушных ректоров, чтобы остальных напугать. Он закладывает при случае мину замедленного действия, которая выходит далеко за пределы сферы образования», - подчеркнула глава подкомитета.

Оробец задает риторический вопрос: «Какие именно специалисты не нужны государству? Могилянке, например, отказано в госзаказе на подготовку журналистов магистерского уровня, которые не только на 100% работают по специальности в ведущих медиа-агентствах, но и показывают себя независимыми специалистами и правозащитниками. То же касается отказа финансировать магистерскую программу по подготовке социальных работников и уменьшения на половину госзаказа на бакалавров-законодателей. При этом не секрет, что Могилянка готовит лучших в Украине специалистов по административному праву, которым регулируются, в том числе, отношения между государством и гражданином».

«Другими словами, прослеживается четкая тенденция – сокращается подготовка за государственное средство специалистов правозащитного направления, - резюмирует она и продолжает. - Остается только исследовать – каким учебным заведениях по этим специальностям заказы добавят. Соответствующее обращение я уже адресовала министру лично с копией руководителю правительства».

P.S. Кстати, Львовскому университету на 50% сокращен на госзаказ на подготовку бакалавров-историков – тоже не самых худших специалистов по истории Украины; в то время как некоторым другим заведениям по этой же специальности бюджетные места добавлены по сравнению с предыдущим годом.