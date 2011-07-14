Янукович подписал закон о ветеринарной медицине

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Президент Украины Виктор Янукович подписал закон № 3522-VI «О внесении изменений в закон Украины «О ветеринарной медицине» по производству и обращению ветеринарных препаратов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный веб-портал главы государства.

Напомним, Верховная Рада Украины (ВР) 16 июня приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект по упрощению предпринимательской деятельности и сокращении количества лишних разрешительных документов в сфере ветеринарной медицины. Соответствующий проект закона (№ 7377 от 18.11.2010), инициированный Кабинетом министров Украины, поддержали 248 народных депутатов.

Законодательным актом из закона «О ветеринарной медицине» исключена норма об обязательном получении субъектами хозяйствования эксплуатационного разрешения для функционирования мощностей (объектов), используемых для производства, переработки, хранения и обращения ветеринарных препаратов и репродуктивного материала.