Пенсионная реформа должна включать накопительное страхование – Пасхавер

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Пенсионная реформа в Украине должна привести к созданию гибкой системы обеспечения пожилых людей, которая будет включать солидарный и накопительный уровень. Об этом заявил Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития, сообщают «Українські новини».

«В солидарной системе пенсионный взнос – это налог, потому что вы отдаете деньги и ничего не получаете – только через 40 лет, от других. А в накопительной системе взнос на личный счет – это ваши отложенные деньги, – отмечает Пасхавер. – Cолидарная система – это только защита от бедности, а накопительная система – это обеспечение достойного уровня существования. Именно вместе они создают комфортный уровень».

С ним согласен и Анатолий Пинчук, президент ВГО «Украинская стратегия». Он отметил, что после сбалансирования бюджета Пенсионного фонда с помощью мер, предложенных в законе об изменениях в системе пенсионного обеспечения, нужно внедрять комплексную реформу. «Необходимо не останавливаться на сделанном и предпринимать дельнейшие шаги», – отметил Пинчук.

Эксперты также считают, что пенсионная реформа не состоялась бы без личной ответственности за нее вице-премьера Сергея Тигипко. «Как раз такие люди нам нужны на всех реформах. Личная ответственность за проведения реформ – очень важный, позитивный момент, и то, что человек готов на себя это взять, уже дает ему немало плюсов», – отметил Пасхавер.

По мнению Пинчука, несмотря на непопулярность некоторых мер пенсионной реформы, ослабления политических позиций вице-премьера и его партии «Сильная Украина» не произойдет. «Сергей Леонидович провел достаточно-таки качественную информационную кампанию, которая убедила в правильности предпринимаемых шагов многих сомневающихся и даже противников. Пропаганда проводимой реформы сработала как амортизационная подушка, которая минимизировала возможное негативное влияние на его рейтинг», – считает президент ВГО «Украинская стратегия».

фото: jewukr.org