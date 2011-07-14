Без Украины Европе грозит раскол - Ющенко

{1-}

Прекращение процесса расширения Европейского Союза на западных границах Украины несет в себе потенциальную угрозу глубокого раскола Европы.

Такое мнение выразил лидер партии «Наша Украина», Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко во время выступления на Международном форуме по вопросам Центральной Европы в Сан-Себастьяне (Испания), сообщили Главреду в пресс-службе партии партии.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина за последние три века своей истории уже неоднократно давала однозначный ответ о своем желании развиваться европейским путем.

«Громче всего украинское общество сказало «Да, в Европу!» во время событий ноября-декабря 2004 года, названных Оранжевой революцией. Мирная многодневная акция под демократическими лозунгами со всей очевидностью проявила огромный демократический потенциал украинского общества», – отметил В.Ющенко.

По мнению В.Ющенко, без Украины европейский проект выглядит незавершенным, а прекращение процесса расширения ЕС на западных границах Украины несет в себе потенциальную угрозу глубокого раскола Европы, появление нового «железного занавеса».

«Если Украина будет успешной, то и европейский проект сможет продемонстрировать преимущества своей модели развития. Ведь ничего не может быть лучше рекламного пути, избранного объединенной Европой, нежели большая страна в центре Европы, которая когда-то была республикой тоталитарного Советского Союза и которая, пройдя сквозь трудности становления, стала равноправным партнером европейского сообщества», – сказал он.

В.Ющенко также подчеркнул, что в Украине есть политические силы, и среди них - партия «Наша Украина», которые в случае прихода к власти, готовы ускорить демократические реформы в государстве и обеспечить надежное партнерство со странами-членами ЕС.