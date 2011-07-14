У Тимошенко политическая ответственность, а не уголовная — Онищук

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Действия экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подлежат политическому, а не уголовному разбирательству. Такое мнение выразил экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай Онищук, сообщает ГолосUA.

«Решение правительства, как политического института государства, должны оцениваться в политическом порядке в парламенте в форме политических расследований», - подчеркнул он.

Экс-министр отметил, что, открыв уголовное дело против Тимошенко, власть тем самым создала прецедент.