Могилев хочет отойти от советских методов работы

Министерство внутренних дел должно отойти от практики оценивания эффективности своей работы по количеству происходящих преступлений. Об этом заявил министр внутренних дел Анатолий Могилев во время заседании коллегии МВД, сообщает ГолосUA.

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«Увеличение преступности является показателем исключительно криминогенной ситуации в регионе. Для оценки вашей работы мы его не используем. Его использовали в советское время», - отметил министр. По его словам, увеличение количества преступлений не говорит о том, что работа милиции ухудшилась, а лишь является поводом для принятия управленческих решений.

Могилев подчеркнул, что количество раскрытых преступлений в сравнении с количеством зарегистрированных заявлений в милицию не может свидетельствовать об эффективности работы органов внутренних дел.

«Оценка должна делаться только одна: насколько мы профессионально подходим к раскрытию того или иного преступлению, и не по этим процентным показателям», - заявил чиновник. Таким образом, как отметил он, милиция впервые начала вести полную регистрацию заявлений граждан — с начала года их уже более 1,6 миллиона.

Могилев также добавил, что милиция влияет только на 10-15% факторов криминогенной ситуации в регионе.