Янукович поздравил хлеборобов Николаевщины с первым миллионом

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Президент Украины Виктор Янукович поздравил хлеборобов Николаевщины с намолотом первого миллиона тонн зерна. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе главы государства.



«Искренне поздравляю хлеборобов, всех работников агропромышленного комплекса Николаевщины с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.



Этот результат достигнут благодаря умелой организации труда, внедрению современных технологий выращивания зерновых культур, ответственности за порученное дело», - говорится в поздравлении.



В. Янукович пожелал земледельцам Николаевской области крепкого здоровья, благополучия, тепла каждой семье, дальнейшей трудовой воодушевления и успехов на благо независимой Украины.



Вчера Президент Украины Виктор Янукович поздравил хлеборобов Херсонщины с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.