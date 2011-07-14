Янукович поздравил хлеборобов Николаевщины с первым миллионом

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Президент Украины Виктор Янукович поздравил хлеборобов Николаевщины с намолотом первого миллиона тонн зерна. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе главы государства.
«Искренне поздравляю хлеборобов, всех работников агропромышленного комплекса Николаевщины с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.
Этот результат достигнут благодаря умелой организации труда, внедрению современных технологий выращивания зерновых культур, ответственности за порученное дело», - говорится в поздравлении.
В. Янукович пожелал земледельцам Николаевской области крепкого здоровья, благополучия, тепла каждой семье, дальнейшей трудовой воодушевления и успехов на благо независимой Украины.
Вчера Президент Украины Виктор Янукович поздравил хлеборобов Херсонщины с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.