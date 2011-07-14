В Грузии состоялась встреча Грищенко и Саакашвили

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В Батуми (Грузия) состоялась встреча главы МИД Украины, председателя Комитета Министров Совета Европы Константина Грищенко с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, передает Корреспондент со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Грищенко и Саакашвили достигли договоренности провести в ближайшее время очередное заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству на уровне вице-премьер-министров двух стран.

Министр иностранных дел Украины и Президент Грузии обсудили также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и отметили высокий уровень взаимодействия Украины и Грузии на этом уровне.

Стороны обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в обеих странах, вопросы развития инфраструктуры проектов в Украине в контексте проведения в 2012 году чемпионата Европы по футболу и развития инфраструктуры в городе Батуми.

Грищенко проинформировал Саакашвили о ходе экономических реформ в Украине, подчеркнув неизменность евроинтеграционного курса официального Киева как главного внешнеполитического приоритета. В свою очередь президент Грузии высоко оценил динамику Украины на евроинтеграционном направлении.

12 июля МИД Украины в очередной раз подтвердил, что Украина рассматривает Грузию как важного партнера и не будет признавать независимости Абхазии и Южной Осетии.

фото: mfa.gov.ua