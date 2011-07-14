На мажоритарных округах есть риск применения админресурса – эксперт

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Возврат к смешанной избирательной системы пока несет много угроз, в том числе и использование административного ресурса. Такое мнение высказал директор Украинского института публичной политики, генерал-майор юстиции, кандидат юридических наук Виктор Чумак на пресс-конференции в Киеве по результатам круглого стола «Какой тип избирательной системы нужен Украине?», сообщает ГолосUA.

«Пропорциональная система, которая была в 2006-2007 годах, она все же в своем большинстве учитывала большинство голосов избирателей, пришедших на голосование. Возвращаться предложено к смешанной, она правильно называется комбинированная параллельная пропорционально-мажоритарная система, но в этом нет смысла на сегодняшний день», - заверил Чумак.

Он пояснил, что такая система ведет к наибольшим рискам. «Существует риск применения административного ресурса на мажоритарных округах выборов и риска некачественного формирования партийного списка или партийного списка для представителей определенных бизнес-кругов в пропорциональной части», - добавил эксперт.

Чумак подчеркнул, что эксперты пришли к выводу, что сейчас необходимо развивать систему в направлении развития пропорциональной системы. «Они имеют очень большое количество типов. Это может быть пропорциональная система с открытыми списками, региональным спискам, система с пропорциональная с мажоритарной составляющей и т.д. «, - пояснил он.

Министерство юстиции работает над новым законопроектом о выборах народных депутатов Украины, в котором планирует вернуться к смешанной избирательной системе и повысить проходной барьер для политических партий до 5%.

Рабочая группа по разработке нового избирательного законодательства создана не при парламенте, а при Президенте Украины, поскольку он является субъектом законодательной инициативы и высказал инициативу публичной разработки этого законопроекта.

фото: uipp.org.ua