У США теперь две Джорджии – своя и кавказская

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США «удовлетворили просьбу Грузии и изменили код страны на въездных визах в Соединенные Штаты для граждан Грузии с GRZ (Gruzia) на GEO (Georgia)». Об этом проинформировали сегодня местные СМИ со ссылкой на заявление посла Грузии в США Темури Якобашвили, сообщает ИТАР-ТАСС.

Грузинский дипломат отметил, что это изменение уже вошло в силу и «отныне все граждане Грузии будут въезжать в США по визам с новой кодировкой своей страны».

«Несмотря на то, что процесс изменения кода на визах для США был связан с дополнительными расходами и техническими сложностями, этот вопрос был решен положительно – код на въездных визах в США для граждан Грузии изменен с GRZ на GEO», - заявил Якобашвили.

фото: sports.ru