Киев все-таки посетят патриарх Кирилл и католикос Илия II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, согласно установившейся традиции, отметит День крещения Руси, 28 июля, в Киеве. На этот раз в церковных торжествах в Украине примет участие католикос-патриарх всея Грузии Илия II, заявил глава синодального информационного отдела Владимир Легойда в интервью газете «Комсомольская правда».



«Визит Грузинского католикоса в украинскую столицу позволит двум патриархам отпраздновать вместе День крещения Руси, день святого князя Владимира и именины предстоятеля Украинской православной церкви в том самом месте, где первоначальное Крещение Руси и состоялось на берегах Днепра», — сказал он.



По словам Легойды, приглашая в эти дни в Киев предстоятеля Грузинской церкви (приглашение направлялось также и украинской стороной), патриарх Кирилл принял «символическое и красивое решение: ведь в Москве патриарх-католикос Илия бывал многократно».



Он указал на то, что обоих патриархов связывают давние дружеские отношения.



«Наши Церкви — Русская и Грузинская — много сделали и делают все для того, чтобы преодолеть напряжение, существующее сегодня в межгосударственных отношениях, на политическом уровне. Ведь наши народы имеют долгую историю дружеских, братских отношений», — подчеркнул представитель Церкви.