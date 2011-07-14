«Атамана» Храмова могут выслать из Украины

Лидеру казачьей общины «Соболь» Виталию Храмову грозит депортация из Украины в РФ, сообщило посольство России в Украине в четверг, 14 июля.

«Храмову, по-видимому, также (как и экс-президенту Крыма Юрию Мешкову – Ред.) предстоит депортация в Россию – его считают здесь гражданином России, а украинское гражданство он-де приобрел незаконно», — сказали агентству «Интерфакс-Украина» в посольстве в РФ.

В посольстве уточнили, что В.Храмову уже вручили решение о выдворении за пределы Украины, о чем есть соответствующее решение суда.

По данным СМИ, Центральный районный суд Симферополя рассматривает дело лидера казачьей общины «Соболь» Храмова. Его обвиняют в разжигании межнациональной и религиозной вражды (п. 1 ст. 161 УК). В настоящее время Храмов задержан из-за отсутствия паспорта.

Как мы сообщали ранее, консул РФ в Симферополе Владимир Андреев разделил русские организации Крыма на «провокаторов» и тех, с кем готово работать посольство. В списке провокаторов были названы старейшина казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов, лидер Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий, председатель Русской общины Евпатории Семен Клюев и еще ряд фамилий.