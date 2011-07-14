Кремль и сейчас боится идей Майдана - Бондарчук

Председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук выразил удивление публикациями в некоторых российских изданиях, в которых ему приписаны слова о якобы «исключении Виктора Ющенко из партийных избирательных списков», сообщили Главреду в пресс-службе партии.

«Кому-то очень не нравится активность «новых оранжевых». Я очень прошу: не нужно искать дешевых сенсаций. Принципы очищения партийных рядов, принятые на политическом совете партии «Наша Украина», не направлены против кого-то персонально. У принципов нет имен и должностей. В соответствии с ними, решение о списке партии будет принимать съезд, руководствуясь запросами украинского избирателя», - отметил С. Бондарчук.

«Все это выглядит так, будто Россия уже включилась в предвыборную гонку в Украине на стороне все того же кандидата, что и в 2004 году. И у нее все тот же враг - Виктор Ющенко», - добавил он.

«Информационная кампания, развернутая в российской прессе, свидетельствует о том, что Кремль и сейчас боится тех идей, которые отстаивал помаранчевый Майдан – свободы, демократии, европейских ценностей. Российских руководителей продолжает беспокоить возможность прихода к власти в Украине проукраинских политиков, поскольку есть понимание временности и слабости нынешней властной команды. Каждый день ее пребывание при власти лишь приближает возвращение к власти нового поколения политиков, которые разделяют ценности Майдана», – подчеркнул С.Бондарчук.