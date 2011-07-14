Южный Судан стал членом ООН и получит деньги от МВФ

В четверг Организация Объединенных Наций проголосовала за принятие в свои ряды Южного Судана, сообщает Би-би-си.

Это произошло всего через несколько дней после провозглашения страной независимости. Новое государство Республика Южный Судан появилось на карте мира 9 июля и стало 193-м членом ООН. А до этого южная и северная части Судана несколько десятилетий вели гражданскую войну.

Кроме того, представительство Всемирного банка в Южном Судане выделит 75 млн. долл. для обеспечения основными услугами правительства и граждан нового государства.

По словам главы представительства ВБ в Судане Яна Баннона, эти деньги поступят на счет целевого фонда, который направит их на оказание медицинской помощи, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест для южносуданцев. В частности, с помощью этих средств планируется провести вакцинацию детей.

По его словам, Всемирный банк призывает правительство новой республики уделять больше внимания развитию сельского хозяйства и частному сектору.