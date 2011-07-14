Ливия не хочет дружить с Италией из-за войны

Власти Ливии прекращают сотрудничество с Италией в области энергетики из-за участия Рима в кампании НАТО против ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщает Би-би-си.

Действия Триполи касаются главным образом нефтяного гиганта ENI, одного из основных иностранных инвесторов в Ливии.

По словам премьер-министра Ливии, санкции коснулись Италии, так как с ней был подписан договор о мирном сосуществовании.

По словам ливийского премьера, власти Ливии ведут переговоры по поводу новых проектов с фирмами из России, Китая и США.