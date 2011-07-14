НАНУ: каждый четвертый украинец находится за чертой бедности

Около четверти населения Украины находится за чертой бедности. Таковы данные Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук сообщает «Економічна правда».

При этом, по данным исследования, самыми бедными являются не пенсионеры, а семьи с детьми. Подсчеты же ООН являются более пессимистичными. Если оценивать украинцев по общеевропейским критериям, то бедных в стране насчитывается почти 80%.

Существуют разные виды бедности - абсолютная и относительная. Критерием определения абсолютной бедности является прожиточный минимум, пояснила директор Института социальных исследований НАН Елена Макарова.

В Украине людей, которые выживают на сумму меньше прожиточного минимума, - около 17%, заявила она. По относительному критерию бедным является четверть населения страны.

«Самыми бедными являются многодетные семьи и семьи с детьми до 3 лет. Наибольшая доля бедных - именно среди многодетных семей. И с рождением каждого следующего ребенка риск бедности возрастает очень заметно. А там, где более 4 детей, там почти 90% бедных», - констатировала ученый.

В ООН определяют бедность по-другому. Расчеты ООН базируются на уровне расходов в сутки. В развитых странах бедными считаются люди, которые тратят менее 14 долларов в день. В Украине таких людей - почти 80%, пояснила менеджер программы развития ООН Екатерина Рыбальченко.

Если же считать количество бедных по специфической для восточной Европы и центральной Азии цифре - 5 долларов расходов в день, то процент нуждающихся, конечно, меньше, замечает она.

«4,5% украинцев тратят менее 5 долларов в день. Если мы говорим о бедности в Украине, то это большее неравенство доступа к определенным благам, ресурсам. Одним из проявлений отторжения от экономической жизни является недостаточный уровень доходов для обеспечения основных потребностей. По результатам 2010 года, 26,4% населения страны можно считать отторгнутыми», - отметила ученый.

Между тем, как сообщалось ранее, почти половина украинцев причислили себя к низшему классу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в мае 2011 года.