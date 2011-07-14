Багиров от Вовка объективности не ждет

Если уголовное дело экс-министра МВД Юрия Луценко в Печерском суде будет рассматривать судья Сергей Вовк, то объективности ждать не стоит. Об этом сказал в эфире «5 канала» правозащитник Эдуард Багиров, сообщает УНН.

Багиров отметил, что председательствующий судья по делу Луценко Сергей Вовк путает статьи, полномочия во время судебного рассмотрения дела экс-министра МВД. «Если будет этот судья, то объективности от этого решения не следует ожидать», - убежден правозащитник

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева, рассматривающий дело министра внутренних дел Юрия Луценко, несколько раз отказался принять отвод председательствующему на заседании судье Сергею Вовку. Ранее отвод судье заявил адвокат бывшего министра Игорь Баранец, и сам Луценко его поддержал.

По мнению стороны обвиняемого, судья Вовк может необъективно рассматривать дело. Основанием для таких предположений Баранец назвал уголовное дело, возбужденное против Вовка по факту вынесения им в сентябре 2007 года заведомо неправосудных решений по выделению земельных участков на Французском бульваре в Одессе, которые были признаны Апелляционным судом Киева незаконными.

Также сообщается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства о передаче дела экс-министра на рассмотрение суда присяжных после отвода Вовка.