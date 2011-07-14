На Северном Кавказе по-прежнему стреляют

По итогам первого полугодия этого года наиболее сложная криминогенная обстановка на Северном Кавказе сохраняется по-прежнему в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Об этом заявил сегодня в Пятигорске начальник ГУ МВД РФ по СКФО Сергей Ченчик, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Сложнейшая обстановка в республике Дагестан и непростая в Кабардино-Балкарии», - сказал он. По его словам, там «идет очень серьезная работа», и «говорить, что она близится к концу, мы не можем». Силовики «несут тяжелые потери, при этом нанося серьезный ущерб террористам».

В течение полугодия проведен ряд успешных операций и мероприятий совместно с коллегами из других силовых ведомств. «В сравнении с данными прошлого года удалось снизить количество терактов на территории СКФО почти на 100 случаев. Например, в Ингушетии в 10 раз сократилось количество преступлений террористической направленности – со 108 случаев до 10», - отметил Ченчик.