Тягнибок: если Тимошенко будет участвовать в выборах, она победит

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок не уверен, что лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко устранят с предвыборной гонки, сообщают Українські новини.

«Учитывая полное отсутствие стратегии у Партии регионов, я бы не утверждал так категорично, что Тимошенко, во-первых, будет осуждена, а, во-вторых, устранена с избирательной гонки. Сегодня Тимошенко чувствует себя как рыба в воде. Ее поведение верно, она грамотно подключает международные институты, и единственное, чего ей не хватает – это хорошей команды», - заявил Тягнибок.

«Конечно, если за Тимошенко сохранится возможность участвовать в выборах, она на них победит», – уверен Тягнибок. Он также отметил, что согласно последним социологическим опросам, «Батькивщина» является лидером электоральных симпатий.

«Именно поэтому сейчас и появились данные, которые воспевают будто заоблачные рейтинги Партии регионов, а также их сателлитов – например, «Сильной Украины». Ну ни за что я не поверю, что после принятого Налогового кодекса и ночью протянутой за уши пенсионной реформы у Тигипко настолько возрос рейтинг! Это все, конечно, заказная социология», - отметил он.

«Так что, Тимошенко может реально победить на парламентских выборах. Но и без нее ее команда (если только перестанет трещать по швам, и особенно на местах, и сохранит единый кулак) получит приличный результат. Поэтому я бы не списывал Тимошенко с политической карты Украины», – пояснил Тягнибок.

«Более того, несмотря на то, что «бютовские» политтехнологи продолжают лить грязь на «Свободу», мы не исключаем, что на выборах заключим определенные договоренности с БЮТ», - заявил лидер «Свободы». По мнению Тягнибока, чтобы победить Партию регионов, нужно договариваться основным оппозиционным силам – как в парламенте, так и за его пределами.

«На процесс политической расправы над Юлией Тимошенко «Свобода» смотрит и с прагматической точки зрения. Здесь важно не то, что нам выгодно или невыгодно, а исключительно то, что является выгодным для украинского государства. А для нас выгоден такой партнер на выборах, в борьбе против режима Януковича», - резюмировал Тягнибок.